Equipa do FC Porto recebida com insultos e assobios no Dragão

A equipa do FC Porto foi recebida por algumas dezenas de adeptos no estádio do Dragão.

À chegada do autocarro, pela 01:00, ouviram-se insultos e assobios à equipa. Quase uma hora depois, já muitos adeptos tinham dispersado.

Nessa altura, os jogadores e equipa técnica saíram nos próprios carros, sem quem tenham sido interpelados pelos adeptos ainda presentes junto à garagem do estádio.

O treinador Sérgio Conceição saiu acompanhado pelo filho Rodrigo, que foi titular no jogo com o Estoril.

No local, estava um forte dispositivo policial, que incluiu polícia de intervenção.

FC Porto empata frente ao Estoril Praia

O FC Porto empatou este sábado frente ao Estoril Praia, por 1-1, num jogo a contar para a 7.ª jornada da I Liga.

O primeiro golo da partida foi marcado por Tiago Gouveia aos 41 minutos. O empate surgiu já no tempo de compensação, com um penálti a favor do FC Porto convertido por Taremi aos 90+9 minutos.