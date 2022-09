"O sistema é favorável para mim": Gonçalo Ramos elogia trabalho do treinador Roger Schmidt

Gonçalo Ramos é um dos jogadores de destaque da equipa do Benfica. O jogador de 21 anos, numa entrevista à BPlay, falou sobre a importância de Roger Schmidt neste percurso, salientando que as ideias do técnico dos encarnados são favoráveis para o sucesso pessoal.

A presente época tem sido, de forma inquestionável, a temporada de afirmação de Gonçalo Ramos na equipa principal do Benfica. O jovem avançado leva já quatro golos em seis jogos no campeonato nacional. O bom momento que atravessa valeu-lhe a chamada à seleção nacional, por Fernando Santos, para o embate contra a Espanha, em detrimento da renúncia de Rafa Silva.

Apesar de não ter sequer ido para o banco, este é um claro sinal das boas exibições que o atleta dos encarnados tem protagonizado. Em entrevista à BPlay, a plataforma online do Benfica, o jovem atacante confessou que o técnico Roger Schmidt é um dos grandes responsáveis pelo bom momento que atravessa.

Afirmou que o sistema adotado pelo técnico é compatível com as suas características, e revelou também que as ideias do treinador alemão são favoráveis ao seu jogo, e ao de todo o elenco das ‘águias’.

Gonçalo Ramos contou ainda que o técnico teve uma conversa com ele para lhe explicar as ideias que tinha para o ponta de lança, tendo em conta o modelo de jogo adotado pelo próprio.