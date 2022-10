Adeptos do SC Braga protestam contra novos acionistas do clube

Os adeptos do Sporting Clube de Braga protestaram esta quinta-feira durante o jogo com o Union Saint-Gilloise, na Bélgica, contra os novos acionistas do clube.

A partida foi interrompida ao minuto 13 quando foram atirados engenhos pirotécnicos da bancada. Foi também mostrada uma tarja onde esta escrito "traficantes de escravos do Qatar não são bem-vindos".

O grupo Qatar Sports Investments, que detém o Paris Saint-Germain, assinou um acordo de compra de ações com a Olivedesportos, SGPS S.A. para aquisição de 21,67% do capital social do Sporting Clube de Braga.

A Qatar Sports Investments é um dos principais grupos do desporto mundial. Além de proprietário do Paris Saint-Germain F.C., é igualmente conhecido pela criação do Premier Padel, circuito de Padel profissional líder a nível mundial, e pelos seus investimentos em outros ativos desportivos.