Benfica acusa presidente da Federação de Judo de "colocar o ego acima dos interesses da modalidade"

O Benfica acusou, esta segunda-feira, o presidente da Federação Portuguesa de Judo (FPJ) de “colocar o ego acima dos interesses da modalidade” e solidarizou-se com Ana Hormigo.

Em comunicado, o clube da Luz divulgou a sua posição oficial em relação à polémica que envolve o presidente da federação, Jorge Fernandes, e a ex-selecionadora Ana Hormigo.

“Assistimos a um processo que está no limiar da rutura com capítulos lamentáveis: uma constante ameaça e pressão do senhor Jorge Fernandes a um núcleo de atletas olímpicos portugueses; a recusa perante sucessivas tentativas de consenso, inclusivamente aquelas que chegam do Comité Olímpico de Portugal e de diversas entidades estatais; uma insidiosa vontade em responsabilizar o Sport Lisboa e Benfica pela situação insustentável que o próprio presidente da federação criou na modalidade”, disse o clube.

O Benfica afirmou também que o “judo nacional precisa, com urgência, de disponibilidade honesta para o diálogo e foco na busca de solução para uma crise que se agrava a cada dia que passa”.

“O Sport Lisboa e Benfica continuará a investir na modalidade e no seu Projeto Olímpico, com a certeza, porém, de que este presidente da Federação Portuguesa de Judo não é solução para o futuro”, concluiu.

A Federação Portuguesa de Judo admitiu, em agosto, levar a tribunal os sete judocas portugueses que acusaram a federação e o presidente de criarem um clima "tóxico e de intimidação".

A Federação Portuguesa de Judo anunciou, em agosto, ter chegado a um acordo com o Governo e com o Comité Olímpico de Portugal, após as críticas de sete judocas ao funcionamento da modalidade.

Na reunião ficou decidido que haveria mais apoios para as deslocações dos atletas e uma futura reavaliação do sistema de estágios nacionais.

A olímpica Telma Monteiro revelou, na segunda-feira que a Federação Portuguesa de Judo despediu a selecionadora Ana Hormigo, a um dia de a equipa viajar para competir no Grand Slam de Abu Dhabi, de apuramento para os Jogos Olímpicos.

O presidente da Federação Portuguesa de Judo (FPJ) afirmou, na segunda-feira, que a selecionadora Ana Hormigo não foi despedida, mas sim afastada das seleções, explicando em declarações à Lusa que o caso está entregue aos advogados do organismo.

Marco Morais foi a solução encontrada para orientar a seleção de judo que estará a partir de sexta-feira e até domingo no Grand Slam de Abu Dhabi, após o afastamento de Ana Hormigo, informou, esta terça-feira, a Federação (FPJ).