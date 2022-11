"Não é possível estarmos aqui a defender Cristiano Ronaldo", diz Rio Ferdinand

O antigo colega e defensor de Cristiano Ronaldo nos últimos anos diz que o português não tem defesa possível depois da entrevista polémica que deu. Rio Ferdinand diz mesmo que esta entrevista foi fabricada para deixar o clube

“Não é possível estarmos aqui a defender Cristiano Ronaldo porque, no fundo, e eu estou certo disso, tudo isto foi planeado com um objetivo, para ele sair do clube”, defende.