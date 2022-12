Rio Ave vence Marítimo na Taça da Liga, com golo aos 90 minutos

O Rio Ave venceu esta quinta-feira o Marítimo com um golo ao minuto 90 do encontro da primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga de futebol, onde os madeirenses jogaram com menos um desde a primeira parte.

A partida do Grupo B, que integra ainda as equipas do Sporting e Farense (II Liga), parecia que iria terminar com um nulo no marcador, até, que, em cima dos 90, Hernâni bombeou a bola para a ala direita, onde Leonardo Ruiz colocou a jeito para Aderllan Santos resgatar os três pontos.

Os verde rubros viram o seu jogo amarrado quando ao minuto 24 ficaram reduzidos a 10 elementos, após Chucho Ramírez ser admoestado com um vermelho direto.

O avançado venezuelano levantou a perna para tentar segurar o esférico que vinha no ar, não se apercebendo da chegada do croata Renato Pantalon, que surgiu nas suas costas, acertando-lhe com o pé. A decisão, um tanto excessiva, foi muito protestada pela equipa da casa.

Depois de mais de duas semanas sem competição devido à paragem na I Liga para o Mundial2022, as duas formações promoveram alterações em relação ao último jogo para o campeonato, com o Marítimo a apresentar quatro mexidas em relação à derrota em Guimarães (1-0) e o Rio Ave três, em comparação com a vitória ante o Arouca (1-0).

Os insulares disputam as duas partidas que restam desta fase da competição fora de portas, primeiro, visitando o Farense e depois o Sporting, com o conjunto de Vila do Conde a fazer o inverso recebendo as duas formações.