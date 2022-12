Farense vence Marítimo na Taça da Liga

O Farense, da II Liga, surpreendeu esta quarta-feira o primodivisionário Marítimo, por 2-0, com um bis de Pedro Henrique, em jogo do grupo B da Taça da Liga de futebol, afastando os madeirenses da luta pelo primeiro lugar.

Com os golos do avançado brasileiro, aos 24 e 85 minutos, ambos após assistências de Marco Matias, o Farense, mais eficaz na partida, igualou Sporting e Rio Ave, que se defrontam hoje à noite em Vila do Conde, todos com três pontos.

O Marítimo segue no quarto e último lugar do grupo B, sem pontos e já sem aspirações à vitória no agrupamento, que dá acesso aos quartos de final, tendo somado a segunda derrota em dois jogos.