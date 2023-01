Da "estabilidade" do FC Porto à "indefinição" benfiquista: como os três "grandes" vão abordar o mercado

Como lidarão os três “grandes” portugueses com o regresso à competição e com as possíveis mexidas nos respetivos plantéis? Pedro Fatela, comentador da SIC, faz a análise da abertura do mercado de transferências de inverno.

O Sporting teve um início de campeonato um pouco inquieto, muito por culpa das saídas de Plaina para o Fulham e de Mateus Nunes para o Wolverhampton.

Os dois jogadores eram peças-chave no sistema de jogo de Rúben Amorim e a perda destes dois ativos pode ter sido um fator decisivo para o ataque morno ao campeonato protagonizado pelos “leões”.

Pedro Fatela afirma que existe uma certa curiosidade para ver como a gestão de Frederico Varandas vai lidar com o assédio de alguns clubes a determinados elementos do plantel leonino.

O comentador acrescenta que se existirem saídas não poderão ser “por um valor abaixo da cláusula”.

Quanto ao FC Porto mantém-se na segunda posição do campeonato a cinco pontos do líder Benfica. Pedro Fatela nota que a equipa “azul e branca” “está muito mais estável” neste regresso ao campeonato.

Já no Benfica “é onde existe mais indefinição”, revela o comentador, devido à iminente transferência de Enzo Fernández- sabe-se que o Chelsea está muito perto de pagar os 120 milhões de euros da cláusula de rescisão- e à falta de alternativas.

Se o jovem jogador abandonar as “águias”, o clube terá de ir ao mercado em busca de um jogador substituto, diz Pedro Fatela.