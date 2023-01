Messi regressou ao PSG e foi recebido em festa

Lionel Messi regressou esta quarta-feira aos treinos no PSG e teve uma receção especial. Equipa e funcionários fizeram guarda de honra ao campeão do mundo.

O capitão da Argentina foi recebido em Paris com guarda de honra e só faltou Mbappé, o único francês do PSG a ser derrotado pelos golos de Lionel Messi na final do Qatar.

Pelo título de campeão do mundo e pelo prémio de jogador do Mundial recebeu ainda o calor do português Luís Campos, diretor desportivo dos campeões franceses, e ainda um troféu simbólico.

“Estou muito contente por estar de volta aqui e estou emocionado pelo acolhimento de todos os meus colegas de equipa e dos funcionários. Portanto, estou feliz por estar de volta e estou pronto para tudo o que está para vir”, disse o craque.

Aos 35 anos foi o último campeão do mundo a regressar ao trabalho, depois de ter estado duas semanas e meia de férias na Argentina.

“Bem, é verdade que estou a descansar há alguns dias, mas agora estou a retomar o trabalho com os meus colegas de equipa, para que quando o treinador disser que preciso de voltar ao relvado, esteja pronto”, afirmou.

É muito pouco provável que volte à competição no próximo jogo do Paris Saint Germain, que está marcado para esta sexta-feira com um clube da terceira divisão, para os 32 avos de final da taça francesa.