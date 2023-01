“Damar permanece na UCI em estado crítico com sinais de melhoria observados ontem e durante a noite. Deve permanecer nos cuidados intensivos, enquanto a equipa médica continua a monitorizá-lo e a tratá-lo”, indicam os Buffalo Bills.

Os Buffalo Bills têm acompanhado o estado de saúde do número três da equipa e têm partilhado mensagens de apoio nas redes sociais. Recentemente, o clube informou que Hamlin tem mostrado "sinais de melhoria".

O jogador de futebol americano, Damar Hamlin, continua nos cuidados intensivos, mas tem apresentado “melhorias”, disse a equipa, Buffalo Bills, no Twitter. O jovem jogador caiu inanimado em campo após um violento choque na terça-feira.

Damar Hamlin, de 24 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante um jogo da Liga Nacional de Futebol Americano. Tee Higgins, dos Cincinnati Bengals, fez uma placagem a Halmin, atingindo o peito do jovem com o capacete. Depois do choque, Hamlin levantou-se, mas acabou por cair de costas inanimado.