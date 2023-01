Al Ittihad, de Espírito Santo, na final da Supertaça e Ronaldo continua em branco

O Al Ittihad, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, apurou-se esta quinta-feira para a final da Supertaça saudita de futebol, ao vencer o Al Nassr (3-1), do compatriota Cristiano Ronaldo, que continua sem marcar pelo novo clube.

Com Cristiano Ronaldo como capitão de equipa, o Al Nassr não conseguiu discutir o resultado com o adversário, que abriu o ativo à passagem do minuto 15, por intermédio do brasileiro Romarinho, autor do último passe para Hamdallah (43) dilatar a vantagem em cima do tempo de descanso.

No segundo tempo, o 'canarinho' Anderson Talisca (67), antigo jogador do Benfica, ainda encurtou distâncias para o Al Nassr, mas, já depois do minuto 90, Shanqeeti fez o 3-1 final. No final, a equipa de Nuno Espírito Santo vai discutir o troféu com o Al Feiha, que também hoje bateu o Al-Hilal, detentor do troféu, por 1-0.