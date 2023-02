Morita falha treino do Sporting

O futebolista japonês Morita falhou esta segunda-feira o treino do Sporting, por motivos clínicos, informou o clube lisboeta, que iniciou a preparação para o jogo com o Midtjylland, do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Morita juntou-se a Daniel Bragança na lista de indisponíveis - depois de ter ficado de fora do encontro de domingo com o FC Porto (derrota por 2-1) -, informou o Sporting CP no sítio oficial na Internet, sem revelar o motivo pelo qual o médio esteve "entregue ao departamento médico".

Os jogadores utilizados na partida com o campeão nacional efetuaram "apenas trabalho de recuperação", enquanto os restantes treinaram normalmente sob a orientação do treinador Rúben Amorim, na academia do clube, em Alcochete, onde o plantel 'leonino' voltará a trabalhar, na terça-feira, a partir das 10h30.

O Sporting, que ocupa o quarto lugar na I Liga portuguesa, defronta o Midtjylland, vice-campeão dinamarquês e atual sétimo classificado no campeonato, em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos 'oitavos' da Liga Europa, na quinta-feira, às 20h00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.