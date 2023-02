Bellerín, Diomandé e Tanlongo inscritos pelo Sporting na Liga Europa

Os reforços Bellerín, Diomandé e Tanlongo constam na Lista A de inscritos do Sporting na UEFA, para a Liga Europa, assim como Jovane Cabral, que está à espera de validação para jogar no Valladolid, divulgou hoje o organismo.

Os três reforços de 'inverno' dos 'leões' integram um lote de 24 jogadores, do qual já não fazem parte os espanhóis Pedro Porro, que se transferiu para os ingleses do Tottenham, e José Marsà, cedido aos espanhóis do Sporting Gijon, e o defesa mexicano Jesús Alcantar.

O cabo-verdiano Jovane Cabral consta nas opções para os duelos com os dinamarqueses do Midtjylland, do play-off de acesso aos 'oitavos', uma vez que a transferência para o Valladolid, de Espanha, no último dia do marcado, na terça-feira, ainda não foi validada pela FIFA.

O médio Daniel Bragança, que continua a recuperar de uma lesão grave, está na Lista A.

Da lista divulgada pelo organismo que rege o futebol europeu não estão os inscritos na lista B, que deverá contar com jogadores como Diego Callai, Nazinho, Gonçalo Esteves, Gonçalo Inácio, Dário Essugo, Rodrigo Ribeiro e Youssef Chermiti.

A lista B é reservada a atletas nascidos a partir de 1 de janeiro de 2001 e que tenham sido considerados elegíveis para alinhar pelo clube por um período de três anos, consecutivos ou não, desde o seu 15.º aniversário.

O Midtjylland, que foi adversário do Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e foi eliminado, vai defrontar o Sporting no 'play-off' de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

A equipa treinada por Rúben Amorim, relegada da 'Champions', como terceiro classificado, recebe os dinamarqueses, que foram segundos na fase de grupos da Liga Europa, em 16 de fevereiro, e visita a equipa nórdica uma semana depois, em 23.

Lista A de jogadores inscritos pelo Sporting na Liga Europa:



- Guarda-redes: Adán, Franco Israel e André Paulo.

- Defesas: St. Juste, Matheus Reis, Coates, Neto, Ricardo Esgaio, Héctor Bellerín e Ousmane Diomandé.

- Médios: Morita, Alexandropoulos, Manuel Ugarte, Pedro Gonçalves, Mateo Tanlongo e Daniel Bragança.

- Avançados: Marcus Edwards, Nuno Santos, Rochinha, Fatawu, Trincão, Paulinho, Arthur Gomes e Jovane Cabral.