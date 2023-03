Desporto

"Cunhas"? Trabalhadores dos Registos e do Notariado deixam desafio a Nelson Évora

JOSÉ COELHO

A polémica entrevista que Nelson Évora deu há cerca continua a dar que falar. O atleta disse que Pichardo tinha sido comprado, contestando ainda a rapidez no seu processo de naturalização, em contraponto com o seu. Agora foi desafiado pelos Trabalhadores dos Registos e do Notariado.