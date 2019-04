Greve dos motoristas de matérias perigosas lançou o caos no país

A greve dos motoristas de matérias perigosas lançou o caos no país. As bombas têm longas filas para abastecer e alguns portos já se encontram com tanques vazios. Até à data da publicação desta notícia, havia 234 postos sem combustível, 324 sem gasóleo e 78 sem gasolina.



O Governo recorreu à requisição civil para fazer cumprir os serviços mínimos.