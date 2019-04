Governo cria rede de postos de abastecimento de combustível prioritários

O Governo anunciou hoje a criação de uma rede de 310 postos prioritários de abastecimento no país e afirmou que os serviços mínimos da greve dos motoristas de matérias perigosas serão alargados a todo o território.

No final de uma reunião da Concertação Social, o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, disse que será criada uma rede com cobertura nacional de 310 postos de abastecimento prioritário que serão assegurados, caso seja necessário, pelas forças de segurança.

Os postos "destinam-se prioritariamente a serviços essenciais de apoio à comunidade" como é o caso de serviços médicos, de transporte de doentes ou de medicamentos, mas que "também poderão abastecer particulares", disse Vieira da Silva.

"Muito em breve" será conhecida essa rede que foi definida pelo Ministério do Ambiente, acrescentou.



A greve dos motoristas de matérias perigosas lançou o caos no país. Surgem relatos de pessoas que não conseguem encontrar uma bomba de gasolina com combustível ou dos que precisam de fazer vários quilómetros para encher o depósito.

A VOST Portugal e o Fogos.pt criaram uma plataforma que ajuda a perceber quais os portos de abastecimento que estão sem combustível.