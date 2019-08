Sindicatos dos motoristas reúnem-se hoje com o Governo

Os sindicatos que entregaram um pré-aviso de greve com início em 12 de agosto reúnem-se hoje com o Governo, e dizem ter "várias propostas" para apresentar ao ministro Pedro Nuno Santos.



Não está garantida a presença de qualquer responsável da ANTRAM, uma vez que este fim de semana o porta-voz André Matias de Almeida garantiu que a reunião de hoje não existe e que se trata de uma farsa para tentar enganar os portugueses.

Pedro Pardal Henriques disse que vai tentar negociar, mas que sem a presença dos patrões pouco se vai conseguir.

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas reiterou que serão apresentadas propostas na reunião no Ministério das Infraestruturas para "evitar a greve", mas admitiu que sem a presença da ANTRAM "pouco se adiantará".

Entre as principais propostas está a negociação de um contrato coletivo de trabalho "com um prazo de tempo mais estendido com as coisas que, quer uma parte quer outra, entendam reivindicar", acrescentou o vice-presidente do SNMMP.



A proposta, adiantou Pardal Henriques, passa por aumentar o salário base dos motoristas para mil euros até 2025, com indexação ao crescimento do salário mínimo nacional, o que permite "um prazo mais dilatado, quer para que as empresas possam cumprir com aquilo que ficar estabelecido no CCT, quer para que haja a paz social que o país necessita".





Contactada pela Lusa, fonte oficial do Ministério liderado por Pedro Nuno Santos recusou-se a falar sobre o assunto.

André Matias de Almeida assegurou, no entanto, que "a ANTRAM não foi convocada, não recebeu nenhum aviso de nenhuma convocatória de nenhuma reunião", nem pelo SNMMP nem pelo ministério.





A greve convocada pelo SNMMP e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), com início marcado para 12 de agosto, por tempo indeterminado, ameaça o abastecimento de combustíveis e de outras mercadorias.



O Governo terá de fixar os serviços mínimos para a greve, depois de as propostas dos sindicatos e da ANTRAM terem divergido entre os 25% e os 70%, bem como sobre se incluem trabalho suplementar e operações de cargas e descargas.

Com Lusa