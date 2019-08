No interior do país há já empresas a reforçarem stocks de matéria-prima para prevenirem eventuais constrangimentos provocados pela greve dos motoristas de mercadorias e combustíveis. Já no que toca à distribuição de produtos, as empresas situadas próximas da fronteira tencionam recorrer a Espanha para abastecer.

Empresa de alheiras de Mirandela só consegue aprovisionar matéria-prima para uma semana, depois disso terá de parar a produção.