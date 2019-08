Governo reúne-se com ANTRAM e Fectrans

Os patrões lembram que a Fectrans é o maior sindicato do sector, dizem que é o único que cumpre os protocolos e que por isso será também o único abrangido pelo que puder surgir destas negociações.

Declarações do porta-voz da ANTRAM, André Matias de Almeida, antes do encontro desta manhã entre Governo, a ANTRAM e a Fectrans, sobre a greve dos motoristas de matérias perigosas.

A reunião foi adiada para hoje depois das negociações entre motoristas e Executivo se terem estendido pela tarde.

O Ministério das Infraestruturas propôs esta segunda-feira aos sindicatos representativos dos motoristas a possibilidade de ser desencadeado "um mecanismo legal de mediação", que obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve seja desconvocada.

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) estiveram na tarde de hoje reunidos, em Lisboa, com o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.

"O Governo propôs hoje aos sindicatos o desencadear de um mecanismo legal de mediação previsto no Código do Trabalho, no âmbito do qual as partes são chamadas a negociar e, caso não haja acordo, o próprio Governo, através da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, apresentará uma proposta de convenção coletiva de trabalho, nos termos da lei", indicou, em comunicado, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação.