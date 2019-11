David Neeleman garante estar empenhado no futuro da TAP

David Neeleman, um dos donos da TAP, garante que está empenhado no futuro da companhia. É a resposta às notícias que dão conta da saída do empresário americano do capital da transportadora aérea.

Embora admita que os resultados do plano de crescimento têm sido mais lentos do que o esperado pelos acionistas, assegura que está cada vez mais entusiasmado com o futuro da TAP.

Rejeita também o que chama de "especulações e manobras" que perturbem a paz na empresa.

O Jornal de Negócios avançou esta terça-feira que Neeleman já estará em contactos com outras companhias aéreas para lhes vender a participação na TAP. A SIC apurou também que o cenário de saída do empresário é admitido há vários meses pelos gestores nomeados pelo Estado e até pelo próprio Governo.