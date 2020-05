EasyJet vai despedir um terço dos trabalhadores

A companhia aérea britânica easyJet vai despedir 4.500 trabalhadores, um terço dos seus efetivos, e reduzir a frota de aviões para fazer face à diminuição do mercado perante a pandemia.

A easyJet, que emprega 15 mil pessoas em oito países europeus, está parada há várias semanas.

Para fazer face aos efeitos da pandemia, também a British Airways, Ryanair e Virgin Atlantic já anunciaram a supressão de postos de trabalho.

"Sabemos que é um período difícil e temos de tomar decisões muito difíceis que afetam os nossos colaboradores, mas queremos proteger tantos postos de trabalho quanto possível a longo prazo", afirmou o diretor-geral da transportadora, Johan Lundgren, citado pela agência France-Presse.

Retoma gradual dos voos

A easyjet confirma a retoma gradual dos seus voos a partir de 15 de junho, sobretudo os voos internos no Reino Unido e em França.

Segundo a companhia, as reservas estão a ter um ritmo "encorajador" e que a procura para o verão revela uma melhoria da atividades.

A esayJet prevê, no entanto, que entre julho e setembro não chegue a alcançar 30% das reservas como as do verão de 2019.

As reservas para o inverno estão até mais elevadas que para o mesmo período de 2019, muitas dos passageiros que viram os seus voos adiados ou anulados por causa da pandemia.

A companhia aérea britânica não prevê um regresso total à normalidade no que respeita a reservas de voos antes de 2023.

