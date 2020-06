BE exige que o Estado assegure o controlo da TAP

O Bloco de Esquerda exige que o Governo assegure o controlo publico da TAP.

Para os bloquistas, o empréstimo de 1,2 mil milhões à empresa deve ter como contrapartida o reforço do papel do estado na estrutura acionista.

O Bloco de Esquerda confessa estar preocupado com os termos do plano de restruturação da TAP e espera que o governo esclareça rapidamente os termos do documento.

