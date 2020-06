Preço das casas escapa aos efeitos da pandemia

Os preços das casas em Portugal voltaram a aumentar, no 1º trimestre deste ano, segundo os dados divulgados hoje pelo Instituo Nacional de Estatística.

O 1º trimestre de 2020 viu as casas ficarem 4,9% mais caras, face aos últimos 3 meses do ano passado. No entanto, se se comparar com o período homólogo, ou seja, com o 1º trimestre de 2019, observa-se uma subida ainda maior: 10,3%. Desde 2014 que os preços não caem, a julgar pelos dados do Instituto Nacional de Estatística.

Nota ainda para a quantidade de habitações vendidas, onde se registou uma quebra a nível nacional. Foram transaccionados menos 5 mil imóveis do que entre Outubro e Dezembro. Algo relativamente normal, uma vez que as pessoas costumam ter mais dinheiro perto da época natalícia.

Contudo, o que já é mais atípico, é a diminuição no número de casas vendidas no 1º trimestre de 2020 face ao mesmo período de 2019. Uma queda ligeira - cerca de 300 casas a menos - mas ainda assim uma queda, que se poderá dever ao SARS-CoV-2.

