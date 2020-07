Ministro das Infraestruturas assume tensão com representantes do Governo na TAP

O ministro das Infraestruturas assume que tem uma relação tensa com os representantes do Governo na TAP, onde se inclui Diogo Lacerda Machado. Pedro Nuno Santos esclarece, ainda assim, que as boas soluções são construídas quando há pessoas a pensar de forma diferente sobre o mesmo problema.

Veja também: