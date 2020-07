Qual o impacto do apoio à TAP no défice?

Está confirmado o acordo entre o Governo e os privados. A TAP não vai ser nacionalizada, no entanto passa a ser detida maioritariamente pelo Estado, depois do acordo feito com David Neeleman, pela compra da sua participação na empresa, 22,5%, por 55 milhões de euros.

Deste modo o Estado pode iniciar a reestruturação da companhia aérea e injetar 1.200 milhões de euros, para que retome a atividade.

Este apoio terá um impacto no défice de 946 milhões de euros, tal como revelou o ministro das Finanças, João Leão.

