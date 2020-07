O "jogo de palavras" do Novo Banco explicado por uma economista

A economista e professora universitária Susana Peralta explica que quando um banco tem ativos arriscados, vendê-los a baixo valor pode não ser uma má decisão. No entanto, este não será o caso no Novo Banco, que vendeu 5.000 imóveis a um preço muito inferior ao do mercado.

"O que é grave é o banco vender os ativos abaixo do valor contabilístico e, além disso, ficar com uma hipoteca sobre esses ativos, uma vez que foram comprados com um empréstimo ao próprio banco. Temos o pior dos mundos: o banco continua a ser quem detém o risco destes ativos e, por outro lado, encaixou uma perda", afirmou a economista numa entrevista à Edição da Noite da SIC Notícias.

Susana Peralta ressalva ainda a importância da supervisão e controlo que o Fundo de Resolução deve ter sobre as contas do banco, como aliás está escrito no contrato, principalmente quando o dinheiro pertence aos contribuintes portugueses. Por isso, acredita que os problemas podem ser evitados ao prestar-se maior atenção na hora de desenhar um contrato.

Ao longo da entrevista, a economista repete várias vezes a palavra escrutínio e transparência, segundo as quais considera que o Governo e o Banco de Portugal se deviam reger quando aplicam dinheiro dos portugueses para, neste caso, salvar um banco.