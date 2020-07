Equívoco da segurança social cria confusão com subsídio social de desemprego

No início do mês, o Governo anunciou que para quem terminava o subsídio de desemprego e não tivesse arranjado emprego teria direito ao subsídio social de desemprego.

Mas o dia de pagamento chegou, o dinheiro não caiu nas contas e instalou-se a confusão.

A informação que vigorava na Segurança Social, até esta quarta-feira, era que só tinha direito ao prolongamento do subsídio quem visse o apoio terminar depois de 1 de julho, mas o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social tinha outro entendimento. E garante que todas as pessoas que recebem este apoio mensalmente vão continuar a recebê-lo até ao final do ano.