Durante o comício que marcou a rentrée política do Bloco de Esquerda, esta sexta-feira em Viseu, Catarina Martins afirmou que a auditoria realizada pela Deloitte ao Novo Banco deve ir "para o caixote de lixo", uma vez que a a consultora foi parte interessada nos negócios do banco.

A líder do BE deixou ainda um aviso ao Governo ao referir que o "Orçamento do Estado para 2021 não pode haver nem um tostão" para o Novo Banco.

