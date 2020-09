Ministro muda discurso sobre salário mínimo: "aumento com significado" passa a subida equilibrada

Depois de dizer que havia margem para um aumento com significado do salário mínimo, o ministro das Finanças modera as expectativas e diz que a subida deve ser equilibrada.

João Leão proferiu estas declarações depois de ter ouvido as críticas das confederações patronais e os alertas sobre as dificuldades das empresas para aumentar o salário mínimo.

Patrões dizem que é cedo para falar de aumento do salário mínimo

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) diz que muitas empresas não vão ter capacidade para pagar aumentos e que as palavras de João Leão foram "extemporâneas".

Já na Confederação de Comércio e Serviços (CCP) lembra que ainda há muitas incertezas e que por isso é cedo para fazer em subidas salariais.

O ministro das Finanças, João Leão, defendeu que no próximo ano deve haver margem para aumentar "com significado" o salário mínimo nacional, após uma negociação na Concertação Social.

"A nossa intenção é, no próximo ano prosseguir com o diálogo que tem de ser feito na Concertação Social, com o aumento do salário mínimo e que haja um aumento com significado", afirmou o ministro na Grande Entrevista, transmitida pela RTP3.

João Leão sublinhou que "houve setores muito afetados" pela crise da pandemia de covid-19 "e que há "muitos trabalhadores" a ganhar o salário mínimo, atualmente de 635 euros, mas o Governo entende que "deve haver margem" para aumentar a remuneração mínima.