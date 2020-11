O número de desempregados em Portugal deu um salto histórico entre julho e setembro. Aumentou mais 45% face ao trimestre anterior. É a maior subida em nove anos.

A taxa de desemprego subiu para os 7,8%, com particular destaque para os jovens entre os 15 e os 24 anos.

A taxa de desemprego neste grupo etário subiu para os 26,4% no terceiro trimestre, o que compara com 19,9% no trimestre anterior e 17,9% no mesmo período do ano passado.