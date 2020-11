Orçamento do Estado para 2021 votado hoje no Parlamento

A votação final global do Orçamento do Estado para 2021 realiza-se hoje no Parlamento. A aprovação está garantida. Abstenção dos três deputados do PAN, do PCP, do PEV e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues viabiliza a aprovação. O Bloco de Esquerda mantém o vota contra.

Os deputados debatem ainda esta manhã a anulação da transferência de 476 M€ do Fundo de Resolução do Novo Banco, votada ontem.

Os deputados encerraram, nesta quarta-feira, quatro dias de discussão e votação na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) e do número recorde de cerca de 1.500 propostas de alteração apresentadas pelos partidos.



Ao longo dos quatro dias formaram-se 'coligações negativas' por diversas vezes, o que permitiu a anulação da transferência de 476 milhões de euros do Fundo de Resolução para o Novo Banco, aprovada na reta final das votações na especialidade, ou a aprovação do subsídio de risco das forças de segurança.



Outro tema que marcou a maratona de votações foram as propostas do PSD para reduzir as portagens nas ex-SCUT, votadas no último dia, e que levaram à interrupção dos trabalhos por duas vezes já que a desagregação dos artigos fez com que "caísse" a forma de compensar a perda de receita.

