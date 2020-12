TAP. Miguel Frasquilho abdica de aumento salarial de 1.500 euros

Depois da polémica ter rebentado, o presidente do conselho de administração da TAP, Miguel Frasquilho, abdicou do aumento salarial de 1.500€ mensais.

O ministro das Infraestruturas garantiu que foi o próprio Miguel Frasquilho quem pediu para lhe corrigirem o salário. Questionado sobre se teve ou não influência nesse pedido, Pedro Nuno Santos preferiu não comentar.

Mas a SIC sabe que antes de Frasquilho abdicar do aumento, existiu um contacto do ministro, que chegou mesmo a enviar-lhe uma mensagem. Depois disso, Frasquilho abdicou do aumento do salário.