Como um restaurante conseguiu aumentar a faturação durante a pandemia

Os restaurantes só devem reabrir em maio e perante a expectativa de mais um mês e meio só com take away ou a possibilidade de abrir apenas o serviço de esplanada, alguns restaurantes tiveram de se reinventar.

É o caso do restaurante “Mariazinha”, em Matosinhos, que conseguiu manter todos os postos de trabalho apesar dos impactos da pandemia. Com o take away e as alterações ao menu, este estabelecimento conseguiu aumentar a faturação, ainda que os lucros tenham diminuído.

“Partimos para o take away, que representava muito pouco na nossa faturação e agora representa 100%”, contou à SIC Eduardo Rocha, proprietário.

Para além de aderir ao take-away, este restaurante alterou também o menu, procurando “ir ao encontro do que o cliente procura” e acrescentando, por exemplo, opção vegetariana aos pratos do dia.