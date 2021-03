Covid-19. Apoio a restaurantes e comércios de Lisboa com candidaturas abertas

Estão abertas as candidaturas ao segundo programa de apoio a restaurantes e comércios da cidade de Lisboa, devido ao impacto económico da pandemia. Em Campo de Ourique, Fernando Medina garantiu mais de 20 milhões de euros a fundo perdido.

Lisboa Protege é uma iniciativa da Câmara Municipal que pretende ajudar empresários da restauração e do comércio da cidade. Até agora podiam candidatar-se as empresas com faturação até meio milhão de euros e que tenham registado quebras superiores a 25%.

No final do ano passado, quase três mil empresas receberam este apoio e mais de 16 milhões de euros foram transferidos a fundo perdido. Mas, para este ano, a meta é mais ambiciosa, afirma o presidente da câmara.

As candidaturas para a nova fase do programa abrem esta segunda-feira. O objetivo é conseguir que o dinheiro esteja disponível em menos de um mês e meio.

Esta linha de apoio a fundo perdido abrange novas atividades empresariais e empresários em nome individual. Promete ajudar 10 mil estabelecimentos e proteger quase 100 mil postos de trabalho.

No total, as duas fases representam um investimento de 90 milhões de euros para a câmara de Lisboa.