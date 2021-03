Venda das barragens da EDP aquece debate parlamentar com António Costa

O PSD e o Bloco de Esquerda criticam o Governo por não ter impedido a venda das seis barragens do Rio Douro que pertenciam à EDP. António Costa espera que a Autoridade Tributária investigue o negócio.

Com o primeiro-ministro arredado dos debates desde 19 de janeiro, os partidos serviram a António Costa os temas quentes do último mês. O PSD e o Bloco de Esquerda não esqueceram a polémica do negócio das barragens vendidas pela EDP.

António Costa, em defesa do Governo, vestiu o fato de jurista para explicar que, segundo a lei, não compete ao Executivo investigar negócios e o pagamento de impostos. O argumento não satisfez a oposição.

A polémica sobre as barragens aqueceu o início do debate e serviu de ponte para Os Verdes criticarem o Governo por querer retirar aos municípios o poder de veto sobre a construção de aeroportos.

Também o PAN quis respostas sobre a não inclusão da solução Beja no novo estudo ambiental. O primeiro-ministro respondeu que a hipótese está fora de questão por causa da distância entre a localidade e a capital.