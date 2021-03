Negócio da venda de barragens da EDP avançou apesar de parecer negativo da Agência Portuguesa do Ambiente

A venda das seis barragens da EDP aos franceses da Engie avançou mesmo com um memorando negativo de uma diretora da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

O memorando com 20 páginas considerava que não estavam reunidas as condições para autorizar a venda. Isto por não estarem concluídas as medidas ambientais importantes na região e por haver processos judiciais associados a três barragens.

A APA tinha também reservas quanto ao interesse público das barragens e, para isso, propôs que se pedisse um parecer jurídico.