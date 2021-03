O alargamento dos apoios sociais, aprovado no Parlamento e promulgado este fim de semana pelo Presidente da República, anula os apoios que foram aprovados pelo Governo na semana passada.

O reforço previsto para os setores do Turismo e Cultura pode ser anulado.

É o resultado da confusão legislativa que se gerou, já que o decreto do Parlamento foi preparado antes do Governo mexer na lei. Ao substituir o diploma, que existia antes, faz com que as alterações feitas pelo meio desapareçam.