Preços dos combustíveis e da eletricidade voltam a subir

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos anunciou que o mercado regulado de eletricidade vai passar a ser mais caro a partir de julho. Os portugueses vão passar a pagar um valor acrescentado até aos 3 euros por mês. A subida deve-se a um aumento do preço grossista no Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL).

Para um casal sem filhos, com potência mínima, deve pagar, em média, mais 1 euro e 5 cêntimos na fatura. Contudo, para um casal com dois filhos, vai ver a fatura da eletricidade subir em quase 3 euros por mês.

Estes aumentos abrangem 954 mil clientes do mercado regulado, o que corresponde a 5% do consumo total de energia em Portugal. Isto porque, a maioria dos consumidores aderiu ao mercado livre.

Os combustíveis registaram aumentos no início desta semana. Há três anos que a gasolina e o gasóleo não estavam tão caros.

O gasóleo subiu um cêntimo para um valor de referência de 1,48 por litro. Quanto à gasolina, registou um aumento de meio cêntimo para 1,66 cêntimos por litro.

Em causa está a recuperação económica e as instabilidades no Médio Oriente. depois do início do ano passado,

No primeiro confinamento o preço dos combustíveis atingiu mínimos históricos.

De acordo com os dados da Entidade Nacional para o Setor Energético, no espaço de um ano, o gasóleo simples subiu 31 cêntimos por litro. Relativamente à gasolina entre maio do ano passado e junho deste ano, ficou 37 cêntimos mais cara.