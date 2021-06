Preço dos combustíveis continua a subir em Portugal

A subida registada, desde janeiro, no gasóleo chega aos 20 cêntimos e relativamente à gasolina, o valor atinge 25 cêntimos. Esta tendência regista-se desde os últimos meses do ano passado

A cada segunda-feira, os postos de combustível atualizam os preços. Os dados da Entidade Nacional para o Setor Energético revelam que houve aumentos em 20 das 26 semanas deste ano.

Os dados disponíveis mostram que até abril, na gasolina 95, quase metade do aumento correspondia à subida da margem bruta.

O peso da carga fiscal é sempre determinante. Antes dos impostos, em abril, os combustíveis eram mais caros em Espanha, 0,3 cêntimos. Com a fatia do Ministério das Finanças, em média, um litro de gasolina em Portugal fica a custar mais 26 cêntimos do que em Espanha. A diferença no gasóleo é de 18 cêntimos.

Apesar dos valores já atingidos, a Apetro avisa que os combustíveis ainda podem continuar a aumentar.

Veja também: