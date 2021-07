Lesados do BES juntam-se à porta do tribunal para interpelar Ricardo Salgado

Um pequeno grupo de lesados do BES juntou-se, na manhã desta terça-feira, à porta do tribunal para interpelar Ricardo Salgado. Os manifestantes dizem que o banqueiro lhes enviou um email a informá-los que tinha deixado uma almofada financeira para lhes pagar.

O ex-banqueiro começa a ser julgado esta terça-feira. Os manifestantes querem saber onde estão as provisões e criticam a gestão de Salgado e as soluções encontradas para o banco.

Perderam as poupanças que acreditavam estar seguras no banco. Desde a ruína do BES, o grupo de lesados já realizou mais de 100 manifestações.