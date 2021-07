Plano de Recuperação e Resiliência aprovado. 2 mil milhões de euros devem chegar ainda este mês

O Plano de Recuperação e Resiliência português foi aprovado pelos ministros das Finanças dos 27. A luz verde é essencial para que a Comissão possa transferir a primeira tranche de mais de 2 mil milhões de euros ainda em julho.

Era a luz verde que faltava. O Plano de Recuperação e Resiliência português foi aprovado pelos ministros das Finanças. Os 27 confirmaram a avaliação positiva feita pela comissão em meados de junho. João Leão faz o resumo:

"Foi considerado um plano muito ambicioso de grande qualidade".

Há ainda papeis a preencher e um acordo de financiamento a assinar, mas a transferência está à vista.

No total, o plano português vale mais de 16 mil milhões de euros. A primeira tranche agora desbloqueada pelos ministros é de cerca de 1800 milhões de euros em subvenções e 350 milhões em empréstimos.

Quanto ao segundo desembolso, o ministro diz que poderá chegar ainda no final deste ano ou no início do próximo.

O Plano de Recuperação e Resiliência deverá ajudar a alavancar a economia. Numa altura em que Bruxelas mantém as previsões de crescimento para este ano nos 3,9%, o Governo mantém também o otimismo.

No total, foram aprovados 12 planos de recuperação, incluindo os de Espanha, Itália, Alemanha e França. Até ao final do mês outros cinco poderão também ser aprovados

Já o plano húngaro ainda não convence a Comissão. Bruxelas pressiona por medidas que garantam o respeito pelo estado de direito.