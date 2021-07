Novo Banco. Supervisão "falhou em toda a linha" até à resolução do BES

O deputado responsável pelo relatório da comissão de inquérito ao Novo Banco, Fernando Anastácio, concluiu esta terça-feira que "a supervisão falhou em toda a linha" no período prévio à resolução do BES, uma ideia que considera ser "quase um consenso".

O deputado relator está a apresentar esta terça-feira a versão preliminar do relatório final da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

"Este relatório é marcado, numa primeira fase, por uma análise daquilo que foi a atuação do supervisor ao longo do período prévio à resolução do BES", começou por explicar, considerando que o denominado relatório Costa Pinto "foi uma peça essencial dos trabalhos desta comissão".