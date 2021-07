Preço dos combustíveis pode aumentar em 2022

Com o preço dos combustíveis a subir nos últimos dias, assumindo novos máximos, o montante pode vir a aumentar ainda mais no próximo ano.

Em causa está o possível aumento da taxa de carbono que os países têm de pagar por poluírem, que pode aumentar também o valor do imposto sobre os combustíveis.

O jornal Expresso indica que se o imposto aumentar, isso vai refletir-se no preço da gasolina e do gasóleo, que podem ficar cerca de seis cêntimos por litro mais caros. Exemplificando, por cada 50 litros abastecidos, os combustíveis podem custar mais 3 euros.

Tudo isto são, no entanto, apenas previsões. O possível aumento da taxa de carbono terá de ser acautelado no Orçamento do Estado para o próximo ano.

Ouvido pelo Expresso, o Ministério das Finanças diz que nada tem a dizer sobre o documento.

Veja também: