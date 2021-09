DECO acusa Governo de pressionar ERSE

A DECO há muito tempo que tem chamado a atenção para os custos da eletricidade em Portugal. Mas considera que, com o anúncio de ontem, o Governo está a pressionar a ERSE e a inverter a lógica de regulação do setor.

O Executivo garante que, apesar da escalada do preço da produção da eletricidade, há condições para que no próximo ano as famílias que estão no mercado regulado não paguem mais ao fim do mês.

A decisão final será da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, mas o Governo já apresentou à ERSE propostas para conter o aumento do preço na fatura dos consumidores em 2022.

Veja também: