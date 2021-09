Começou o julgamento sobre despedimento coletivo da Efacec

O julgamento sobre o despedimento coletivo da Efacec, que abrangeu 21 trabalhadores, arrancou esta sexta-feira de manhã no Juízo do Trabalho de Matosinhos, mais de três anos depois.

O Sindicato Site-Norte fala em 21 despedimentos aleatórios e diz que os trabalhadores que ficaram sem emprego estavam todos efetivos, tinham variadas posições e pertenciam a diferentes setores.

Os trabalhadores pretendem que o tribunal lhes devolva o posto de trabalho.

De relembrar que a Efacec foi nacionalizada e mais de 71% do capital social está agora nas mãos do Estado.

O objetivo do Governo é que o processo de reprivatização da empresa que opera nos setores da energia, engenharia e mobilidade esteja concluído antes do final do ano.

