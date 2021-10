Catarina Martins descontente com o rumo das negociações para o OE2022

Catarina Martins mostrou-se insatisfeita com o rumo das negociações para o Orçamento do Estado, a uma semana da entrega do documento. A coordenadora do Bloco de Esquerda diz que tem encontrado obstáculos do Governo.

“Não me cabe a mim falar pelo Governo, o que posso dizer é que, neste momento, nestas áreas que a mesa nacional analisou e afirma, não houve os avanços suficientes, se não eles estariam plasmados no documento”, disse Catarina Martins aos jornalistas.

A coordenadora do Bloco de Esquerda acrescentou que o partido não tem “indicações mais positivas” do que as do ano passado. Recorde-se que o Bloco votou contra o Orçamento de Estado para 2021.