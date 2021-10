Gasolina sobe 33 cêntimos/litro num ano e gasóleo 31 cêntimos

O preço dos combustíveis voltou a subir esta segunda-feira em Portugal. Há um ano, cada litro de gasolina simples 95 era 33 cêntimos mais barato. No gasóleo simples, a diferença é mais ou menos a mesma. Abastecer agora fica 31 cêntimos mais caro para a carteira dos portugueses.

A partir desta segunda-feira, ficou mais caro abastecer o carro nos postos de combustível em Portugal. O aumento é de 3 cêntimos e meio na gasolina e de 3 cêntimos no gasóleo. Não tem sido todas as semanas, mas é essa a sensação que fica.

A Direção Geral de Energia e Geologia faz a média do preço dos combustíveis nos 2858 postos de abastecimento nacionais e, ao compararmos com outubro de 2020, é possível verificar que agora cada litro de gasolina custa mais 33 cêntimos do que há um ano. A diferença no litro de gasóleo é de 31 cêntimos. Ou seja, para que perceba o peso na carteira, hoje abastecer o carro com 50 litros de gasolina fica mais caro 16 euros e meio do que em outubro do ano passado.

A diferença é ainda maior se colocarmos os valores de maio de 2020. Em pleno confinamento provocado pela pandemia, o preço de um 1 litro de gasolina era de 1,27€ e o litro de gasóleo custava 1,20€.

Em julho, o Governo aprovou em Conselho de Ministros uma proposta de lei que permite ao executivo travar as subidas dos combustíveis "sem justificação". Já em setembro a proposta passou na generalidade no Parlamento. Mas esta subida é explicada pelo aumento do preço do petróleo nas últimas semanas para perto dos 80 dólares o barril.

Veja mais: