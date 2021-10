Espanha deixa margem de 6 mil milhões de euros no Orçamento para redução dos impostos de energia em 2022

O projeto do Orçamentos do Estado espanhol para 2022 inclui uma margem fiscal de 6 mil milhões de euros para manter a redução de impostos por causa do aumento nos preços da eletricidade, noticia o "Cinco Días".

O valor é estimado que seja o suficiente para permitir ao Executivo de Pedro Sanchéz que estenda as reduções de impostos aprovadas em 2021 pelo menos durante os primeiros seis meses de 2022.

A redução de 5,11% para 0,5% do imposto especial sobre a eletricidade, que é cobrado na fatura de famílias e empresas, foi aprovada em setembro deste ano, mas já antes o IVA da luz tinha sido reduzido.

O projeto foi aprovado na quinta-feira em Conselho de Ministros e, além de deixar essa margem, já inclui a taxa mínima de 15% no imposto sobre pessoas coletivas, que será esta sexta-feira debatido em sede da OCDE. Espanha estima que a nova taxa deixe nos cofres mais 400 milhões de euros.