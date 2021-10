Energia. Há multinacionais que pensam sair de Portugal com a subida dos custos da eletricidade

O presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP) é taxativo: há empresas que estão a pensar deslocalizar-se de Portugal para países onde a fatura energética é mais baixa, disse em entrevista ao "Jornal de Negócios" publicada esta segunda-feira.

Luís Miguel Ribeiro dá como exemplo uma multinacional com produção em Portugal que já pondera fazê-lo, salientando que há empresas com custos energéticos a rondar o meio milhão de euros mensais. "A subida do preço da eletricidade", diz, “está a pôr em causa a carteira de encomendas, os compromissos assumidos e a competitividade com outros países que têm a energia mais barata".

"Estes aumentos têm um grande impacto na nossa competitividade”, resume ao jornal.

Entretanto, fonte da Associação Portuguesa de Industriais Grandes Consumidores de Energia Elétrica (APIGCEE), em declarações ao "Jornal de Negócios", calcula que “as faturas aumentaram ou irão aumentar, entre 30 e 100%, assim que os contratos com os comercializadores de energia elétrica forem renegociados”.