Líderes europeus discutem aumento dos preços da energia na próxima semana

Espanha aponta aos lucros das elétricas para ajudar a fazer descer a fatura da luz. Já os Países Baixos poderão compensar mais de oito milhões de famílias. O aumento dos preços da energia está na agenda da cimeira de líderes da próxima semana, mas para já não há consenso para se avançar com uma ação europeia conjunta.

Pedro Sánchez ficou desiludido com as sugestões que a Comissão Europeia fez esta semana para aliviar a fatura da luz. O chefe do Governo espanhol tinha pedido soluções europeias para o problema da subida dos preços da energia, mas Bruxelas não lhe fez a vontade, deixando claro que são os governos que têm de tomar medidas nacionais.

Madrid vira-se assim para os lucros extraordinários das empresas de eletricidade e quer recuperar 2.600 milhões de euros que deverão ajudar a reduzir a fatura da luz em 22%. A medida faz parte de um plano de choque para manter a promessa de uma fatura da eletricidade ao nível de 2018.

Já o Governo holandês poderá compensar as famílias em cerca de 400 euros. Segundo o jornal Telegraaf, poderão ser mobilizados 3.000 milhões de euros para aliviar oito milhões de famílias holandesas.

Nas previsões da comissão a situação é temporária e os preços da energia deverão estabilizar na primavera, mas para vários governos a questão está longe de estar resolvida e por isso o tema vai ser discutido na cimeira da próxima quinta e sexta-feira em Bruxelas.

Espanha tem defendido a compra conjunta de gás, como foi feito com as vacinas covid-19. A ideia poderá avançar, mas não é para já e será sempre numa base voluntária para os países que queiram juntar-se à compra.

